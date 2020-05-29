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Минтруд принял решение, как рассчитывать стаж медиков, работающих с зараженными COVID-19 пациентами

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Минтруд принял решение, как рассчитывать стаж медиков, работающих с зараженными COVID-19 пациентами
медик, фото: pexels.com

Министерство труда и социальной защиты РФ приняло решение по расчету пенсионного стажа медиков, работающих в 2020 году с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Пенсионный стаж медиков, работающих с больными с коронавирусом будет формироваться из день за три, сообщает kp.ru. Соответственно, стаж работающих с COVID медиков посчитают по формуле «день за три».

Президент РФ Владимир Путин поручал правительству обсудить установление порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19 к 20 мая 2020 года, ответственным был назначен Михаил Мишустин.

ИЧ

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