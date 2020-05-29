Москвич оштрафован судом за нарушение порядка вывешивания флагов

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29 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, флаги

Мировой судья московского района Южное Бутово оштрафовал мужчину за то, что тот нарушил правильную очередность расположения флагов, вывешивая их на фасад здания супермаркета.

В постановлении указывается, что гражданин Семушкин в феврале 2020 года занимался украшением фасада одного из сетевых супермаркетов по улице Веневская. И, как оказалось, нарушил закон. При одновременном размещении нескольких флагов, флаг России всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом. Семушкин сделал все наоборот. На суде он признал свою вину и был оштрафован на 2 тысячи рублей.

В правоохранительные органы написал заявление по этому поводу некий гражданин Солохин, который, вероятно, и заметил проступок Сёмушкина.