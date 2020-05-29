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Кадыров лично ответил, летал ли он в Москву

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров лично ответил, летал ли он в Москву
Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети видео, в котором опроверг свое нахождение в Москве. Ранее в Сети появились сообщения о том, что Кадыров якобы лечится в столице от коронавируса.

«Ахмед, скажи им, что я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый, нахожусь на рабочем месте, служу своему народу, государству и президенту», - обратился Кадыров на видео к своему помощнику Ахмеду Дудаеву.

В комментарии к ролику Дудаев возмутился, что «эксперты» регулярно заявляют о болезни Кадырова и его перелетах в Москву. Помощник главы Чечни решил, что таким образом люди пытаются «поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире».

АБ

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