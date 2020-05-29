Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Министр экономики Бурятии, заявившая, что «никто не умер от голода», извинилась за свои слова

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Министр экономики Бурятии, заявившая, что «никто не умер от голода», извинилась за свои слова
Екатерина Кочеткова. Фото: Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочеткова принесла извинения за неосторожно брошенную фразу. Ранее в ходе обсуждения последствий пандемии коронавируса в ответ на то, что люди сидят без денег, она заявила, что «никто не умер от голода».

Кочеткова пояснила, что случайная фраза, вызвавшая общественное недовольство, была сказана во время «чрезвычайно эмоционального доклада». «Я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиарда рублей — это больше 10 процентов… Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», - объяснилась она.

Министр отметила, что имела ввиду своевременное и оперативное принятие в регионе мер по поддержке экономики и населения.

АБ

Общество

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Маргарита Симоньян выразила мнение, что бесконтрольность соцсетей в России может стать причиной гражданской войны. «Я приучаю себя смириться с мыслью, что такими темпами в течение нескольких лет в стране начнётся гражданская война», - заявила журналист.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью