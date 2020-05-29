Министр экономики Бурятии, заявившая, что «никто не умер от голода», извинилась за свои слова

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29 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Кочеткова. Фото: Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочеткова принесла извинения за неосторожно брошенную фразу. Ранее в ходе обсуждения последствий пандемии коронавируса в ответ на то, что люди сидят без денег, она заявила, что «никто не умер от голода».

Кочеткова пояснила, что случайная фраза, вызвавшая общественное недовольство, была сказана во время «чрезвычайно эмоционального доклада». «Я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиарда рублей — это больше 10 процентов… Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», - объяснилась она.

Министр отметила, что имела ввиду своевременное и оперативное принятие в регионе мер по поддержке экономики и населения.