В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после конфликта постояльцев с медсестрами медицинского учреждения

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20 мая 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Медицина. Фото: pixabay.com

В Бурятии усилили меры безопасности в обсерваторах для контактировавших с заразившимися COVID-19. Это произошло после агрессии, проявленной к медсестрам постояльцами медицинского учреждения в поселке Сотниково в пригороде Улан-Удэ.

Известно: медики подверглись негативу со стороны людей, прибывших 16 мая из Китая. В течение двух суток постояльцы вели себя агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество из-за недовольства условиями проживания. Позже, 18 мая, их перевели в обсерватор, работающий на базе Республиканского наркологического диспансера.

Сейчас по данному инциденту информация оперативно передана в органы внутренних дел. После завершения изоляции для всех участников происшествия будет определена мера ответственности в рамках законодательства. На данный момент усилена охрана обсерваторов.

Ранее сообщалось: более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки.