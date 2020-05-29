Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Pravda Komsomolskaya

Маргарита Симоньян выразила мнение, что бесконтрольность соцсетей в России может стать причиной гражданской войны. «Я приучаю себя смириться с мыслью, что такими темпами в течение нескольких лет в стране начнётся гражданская война», - заявила журналист.

Симоньян рассказала, что сейчас соцсети активно влияют на публикуемый контент, цензурируя и запрещая одних и при этом агрессивно продвигая других. В качестве примера она рассказала о том, что многие россияне моментально поверили в «чипизацию» и опасность 5G вышек, и авторам таких новостей не пришлось отвечать за них. При этом уголовное дело может получить «какая-нибудь условная тетка из Саранска, которая написала, что в поликлинике умер врач, и прочитало её 12 человек, включая врача и следователя», - считает Симоньян.

«Наши государственные институты разделились относительно соцсетей на несколько веселых лагерей: одни понимают, что с этим надо что-то делать, но недосуг, вторые понимают, что с этим надо что-то делать, но не понимают, что именно, третьи ничего не понимают, но убеждены, что все отлично в том виде, в каком есть, и невидимая рука свободы слова сама образумит крушителей сотовых вышек», - написала она.