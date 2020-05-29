Доктор медицинских наук поделился, когда можно не носить медицинские маски

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда можно не носить медицинские маски.

Малышев отметил: средство защиты можно не брать с собой, но только туда, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

«Там, где есть возможность, там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить», - подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось: в Пензенской области стало известно, каков возраст пациентов с подтвержденным за минувшие сутки диагнозом «COVID-19».