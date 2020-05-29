В Пензенской области коронавирусной инфекцией заразились 83 ребенка

В Пензенской области стало известно, каков возраст пациентов с подтвержденным за минувшие сутки диагнозом «COVID-19». Так, трое из 89 прибавившихся больных - дети в возрасте 1 года, 5 и 9 лет.
Остальные - взрослые, от 20 до 94 лет.
Количество инфицированных коронавирусной инфекцией с начала пандемии в регионе достигло отметки 2 155. Из них 83 человека - дети и подростки младше 18 лет.
Сейчас в области под медицинским наблюдением находятся 5 443 пациента, сняты с него 10 789.
Ранее сообщалось: среди 94 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области есть двое детей.