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В Пензенской области коронавирусной инфекцией заразились 83 ребенка

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzainform.ru.

В Пензенской области коронавирусной инфекцией заразились 83 ребенка
Игрушка. Фото: pixabay.com

В Пензенской области стало известно, каков возраст пациентов с подтвержденным за минувшие сутки диагнозом «COVID-19». Так, трое из 89 прибавившихся больных - дети в возрасте 1 года, 5 и 9 лет.

Остальные - взрослые, от 20 до 94 лет.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией с начала пандемии в регионе достигло отметки 2 155.  Из них 83 человека - дети и подростки младше 18 лет.

Сейчас в области под медицинским наблюдением находятся 5 443 пациента, сняты с него 10 789.

Ранее сообщалось: среди 94 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области есть двое детей. 

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