В Томской области режим самоизоляции продлен до 15 июня

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29 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который возглавляет региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации области Алексей Севостьянов.

Глава региона отмечает, что полностью снять режим самоизоляции возможно только выполнив три условия Роспотребнадзора. Два из них - по числу ежедневных тестов и коек в больницах - уже выполнены. Однако в регионе пока остается высоким коэффициент распространенности инфекции.

«Будем дисциплинированней, проявим сознательность - и сразу откроем кафе и рестораны, музеи и библиотеки, фитнес-клубы и развлекательные центры. Когда наступит это время, зависит от каждого из нас, от нашей ответственности за себя и за тех, кто рядом. Может, через две недели, а может, и раньше. А может, и позже", - добавил Жвачкин.

С начала пандемии в Томской области выявили 622 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось: за прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 232 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Это самый высокий показатель смертности в стране с начала эпидемии COVID-19.