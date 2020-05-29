Исследователи заявили, что для северных народов коронавирус опаснее

Аналитики НИУ ВШЭ заявили, что коронавирус может быть опаснее для коренного населения Арктики, среди которых чукчи, эскимосы, ненцы и другие народности. Они отметили, что ряд факторов приводит к более тяжелому течению болезни.
«Среди коренного населения Арктики широко распространен дефицит йода, кальция, цинка и витамина D, и это может негативно повлиять на течение болезни», - отметили эксперты. Также к негативным факторам они отнесли алкоголизм и плохие санитарные условия.
Риск заражения увеличивается и из-за вахтовиков, которые едут работать из других регионов. Однако на сегодняшний день COVID-19 удается сдерживать благодаря невысокой плотности населения и низким температурам.