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Исследователи заявили, что для северных народов коронавирус опаснее

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Исследователи заявили, что для северных народов коронавирус опаснее
Национальный костюм. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Zamir Usmanov

Аналитики НИУ ВШЭ заявили, что коронавирус может быть опаснее для коренного населения Арктики, среди которых чукчи, эскимосы, ненцы и другие народности. Они отметили, что ряд факторов приводит к более тяжелому течению болезни.

«Среди коренного населения Арктики широко распространен дефицит йода, кальция, цинка и витамина D, и это может негативно повлиять на течение болезни», - отметили эксперты. Также к негативным факторам они отнесли алкоголизм и плохие санитарные условия.

Риск заражения увеличивается и из-за вахтовиков, которые едут работать из других регионов. Однако на сегодняшний день COVID-19 удается сдерживать благодаря невысокой плотности населения и низким температурам.

АБ

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