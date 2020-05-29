В МОТ рассказали, какие новые правила ждут работников офисов

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29 мая 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Офис. Фото: pixabay.com

В Международной организации труда объяснили, что из-за пандемии коронавируса правила работы в офисах могут измениться. Директор бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева рассказала, какие правила безопасности станут обыденностью для офисных работников.

Эксперт считает, что сотрудникам компаний могут запретить ездить в лифтах по несколько человек. Также, вероятно, придется соблюдать социальную дистанцию. Кулаева допустила, что компании будут вводить разные рабочие смены для сотрудников, чтобы «разгрузить» помещение.

«Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это еще будет в силе», - заявила она.