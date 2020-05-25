Как подготовить себя к работе в офисе после самоизоляции

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25 мая 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В регионах России постепенно начинают отменять введенные из-за коронавируса ограничения, а значит скоро гражданам придется снова привыкать в работе в офисах. Эксперты советуют начинать подготовку организма уже сейчас.

Чтобы организм достаточно адаптировался к забытому графику, минимум за неделю до выхода в офис следует начать имитировать свой привычный день. Также не помешает и употребление витаминов В и С, которые стимулируют выработку сератонина. И, конечно же, позитивный настрой.

«Желательно за неделю до выхода на работу начинать организовывать свой предшествующий трудовой день: вставать не позднее семи-восьми часов утра, собираться в привычном для себя режиме, как это делалось ранее», - рассказала психиатр Ольга Сиволдаева.