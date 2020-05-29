Творческие вузы смогут проводить вступительные экзамены очно

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29 мая 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Театр. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Zamir Usmanov

В Минобрнауки разрешили творческим вузам страны проводить вступительные экзамены очно. При этом должны соблюдаться все необходимые правила безопасности, отметили в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки России предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора», - заявили в министерстве.

Ранее представители крупнейших театральных вузов страны, таких как ГИТИС, ВГИК и Высшее театральное училище им Щепкина, объяснили, почему нельзя проводить прием абитуриентов в формате онлайн.