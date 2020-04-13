Крупнейшие театральные вузы отказываются набирать студентов дистанционно

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13 апреля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Мастера российских театральных вузов, таких как ГИТИС, ВГИК и Высшее театральное училище им Щепкина, выступили против проведения вступительных экзаменов в онлайн-формате.

Открытое письмо на имя главы Минкульта Ольги Любимовой и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова подписали 22 педагога, среди которых Владимир Меньшов, Алексей Учитель, Олег Меньшиков, Нонна Гришаева, Валерий Гаркалин и другие. Наставники выступают считают, что проведение вступительных экзаменов в театральные вузы онлайн недопустимо. «Онлайн прием… равно как и процесс онлайн обучения, приведут нас в русло самодеятельности», - сказано в обращении.

В министерствах пока не прокомментировали обращение.