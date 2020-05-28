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В Пензенской области за минувшие сутки 100 человек выписали после выздоровления от коронавируса

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Пензенской области за минувшие сутки 100 человек выписали после выздоровления от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Пензенской области 28 мая выписали с выздоровлением 100 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Таким образом, общее число выздоровевших в области достигло отметки 1681человек, скончались 17 человек с коронавирусной инфекцией, включая гражданина Казахстана.

За последние 24 часа в регионе выявили еще 86 жителей с коронавирусом, а общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 2066 пациентов.

Ранее сообщалось: в Чили зафиксирован новый рекорд по числу летальных исходов от COVID-19 за сутки.  

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