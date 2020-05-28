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В Чили зафиксирован новый рекорд по числу летальных исходов от COVID-19 за сутки

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Чили зафиксирован новый рекорд по числу летальных исходов от COVID-19 за сутки
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Чили подтвердили смерть 49 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич.

Таким образом, общее число скончавшихся от вируса жителей в регионе составило 890. Известно, что ранее в Чили регистрировали не более 45 смертей людей с коронавирусом нового типа за сутки.

В стране за последние 24 часа было подтверждено 4 654 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.  Увеличилось число выявленных заражений без симптомов – 526 – это стало следствием более активного поиска и тестирования.

Ранее сообщалось: в Турции число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки возросло на 1182. 

ЕЧ

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