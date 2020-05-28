В Чили зафиксирован новый рекорд по числу летальных исходов от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Чили подтвердили смерть 49 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич.
Таким образом, общее число скончавшихся от вируса жителей в регионе составило 890. Известно, что ранее в Чили регистрировали не более 45 смертей людей с коронавирусом нового типа за сутки.
В стране за последние 24 часа было подтверждено 4 654 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Увеличилось число выявленных заражений без симптомов – 526 – это стало следствием более активного поиска и тестирования.
Ранее сообщалось: в Турции число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки возросло на 1182.