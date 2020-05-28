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В Коми в пятницу перейдут на первый этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Коми в пятницу перейдут на первый этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса
Маски. Фото: pixabay.com

В Коми первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции будет реализован с пятницы. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

С 29 мая в регионе разрешена будет работа сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды и обуви, прачечные, химчистки). Также начнется торговля непродовольственными товарами.  При этом площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, также обязательно наличие отдельного входа в магазин. Покупатели, количество которых определяется из расчета 4 квадратных метра на человека, обязаны пользоваться масками и перчатками. Работа парикмахерских и салонов красоты предполагает предварительную запись. Важно, что все должно происходить с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Ранее сообщалось: сегодня стало известно, что режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Ненецком автономном округе продлят до 14 июня.  

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