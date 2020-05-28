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В Ненецком АО режим повышенной готовности продлят до 14 июня

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ненецком АО режим повышенной готовности продлят до 14 июня
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Ненецком автономном округе продлят до 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

До этого данный режим действовал на территории НАО до 31 мая. В регионе с начала пандемии зафиксировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 28 пациентов выздоровели и выписаны. Также с 22 мая действует масочный режим.

Ранее сообщалось: в Самарской области еще 63 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19, вылечились. 

ЕЧ

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