В Ненецком АО режим повышенной готовности продлят до 14 июня

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28 мая 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Ненецком автономном округе продлят до 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

До этого данный режим действовал на территории НАО до 31 мая. В регионе с начала пандемии зафиксировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 28 пациентов выздоровели и выписаны. Также с 22 мая действует масочный режим.

Ранее сообщалось: в Самарской области еще 63 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19, вылечились.