Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Самарской области число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло отметки 892 человека

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Самарской области число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло отметки 892 человека
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Самарской области еще 63 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19, вылечились. Об этом сообщает 28 мая региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что с начала пандемии в регионе выздоровели 892 человека.  Из больниц выписали 52 жителя, также излечились 11 инфицированных, которые находились дома.

Всего в Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 18 человек скончались.

Ранее сообщалось: глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал о новых правилах прогулок по графику для жителей столицы. 

ЕЧ

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью