В Самарской области число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло отметки 892 человека

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Самарской области еще 63 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19, вылечились. Об этом сообщает 28 мая региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что с начала пандемии в регионе выздоровели 892 человека. Из больниц выписали 52 жителя, также излечились 11 инфицированных, которые находились дома.

Всего в Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 18 человек скончались.

Ранее сообщалось: глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал о новых правилах прогулок по графику для жителей столицы.