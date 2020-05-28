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Москвичам объяснили правила прогулок по графику

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москвичам объяснили правила прогулок по графику
Прогулка. Фото: pixabay.com

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал о новых правилах прогулок по графику для жителей столицы. Он объяснил, могут ли гулять вместе члены одной семьи.

Согласно новым правилам, члены семьи могут вместе выходить на прогулку. «Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же - соблюдение дистанции», - заявил Немерюк. Он добавил, что, если у родственников разные адреса прописки, они всё равно могут гулять вместе.

Ранее в правительстве Москвы объявили о продлении режима самоизоляции и электронных пропусков. При этом москвичам разрешили с 1 июня трижды в неделю выходить на прогулки и заниматься на улице спортом в утренние часы. При этом масочный режим, удаленная работа и социальное дистанцирование сохраняются.

АБ

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