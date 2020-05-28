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Москвичам объяснили, какой адрес учитывать при определении графика прогулок

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Москвичам объяснили, какой адрес учитывать при определении графика прогулок
Респиратор. Фото: pixabay.com

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, на какой адрес стоит ориентироваться москвичам во время прогулок, если они живут не по месту прописки.

Немерюк отметил, что при определении графика прогулок москвичам следует руководствоваться адресом прописки, а не места проживания. Он отметил, что много жителей столицы живут по другому адресу, отличному от места регистрации.

«Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево», - разъяснил он.

АБ

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