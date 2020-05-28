В Москве допустили сохранение ограничительных мер до появления вакцины от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва. Фото: pixabay.com

В мэрии Москвы допустили, что все ограничительные меры, введенные в столице из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут быть сохранены до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим», - сказал градоначальник.

Ранее в правительстве Москвы объявили о продлении режима самоизоляции и электронных пропусков. При этом москвичам разрешили с 1 июня трижды в неделю выходить на прогулки и заниматься на улице спортом в утренние часы. При этом масочный режим, удаленная работа и социальное дистанцирование сохраняются.