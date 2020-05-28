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Летальность от COVID-19 в Москве в разы меньше, чем в других городах мира

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Летальность от COVID-19 в Москве в разы меньше, чем в других городах мира
Фото: соцсети

Летальность от коронавируса COVID-19 в российской столице в разы меньше, чем в других городах РФ и странах. Соответствующее заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал Сергей Собянин.

Московский мэр добавил, что недопустимо считать проценты летальности - у кого их больше, а у кого меньше. По словам Собянина, пандемия коронавируса стала общей трагедией. Нужно спокойно анализировать, как с ней бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрехи, заявил градоначальник в эфире канала «Россия 24».

Накануне Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию в статистике заболеваемости COVID-19, а также первоначальной причины в статистике смертности из-за коронавируса. Согласно данным рекомендациям, граждан, у которых выявлен недуг, но нет жалоб, не стоит включать в официальную статистику по заболеваемости. При этом ведомство отметило, что необходимо всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, умершего от осложнений болезни.

Ранее в четверг сообщалось, что в Москве создали единственную в мире детальную классификацию смертей от COVID-19.

ГБ

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