В Москве создана единственная в мире детальная классификация смертей от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4%. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.

«Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4%. (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%).

В Ведромстве отметили, что полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы.

Также Депздрав отмечает, что Москва первой в мире опубликовала атлас изменений органов человека при смерти от коронавирусной инфекции.

«Московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19. С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента», - говорится в сообщении.