Социолог объяснил, почему многие россияне не верят в коронавирус

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28 мая 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Порядка 23% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой «заинтересованных лиц», а 10% уверены, что серьезность заболевания преувеличивают Социолог Владимир Мукомель объяснил, почему россияне скептически относятся к COVID-19.

По словам специалиста, причина для недоверия не одна – их сразу несколько. «Есть такой феномен, что человека в чем-то глубоко убежденного, фанатично убежденного, трудно переубедить. Объективная картина для него – ничто. Второе – это информационное поле. Освещение пандемии менялось на российских каналах и даже сейчас есть некоторое колебание в том, как это освещать», - сказал он. Социолог добавил, что многие люди продолжают надеяться на «русское авось».

Мукомель предположил, что переубедить скептиков не сможет даже вторая волна коронавируса, доводом в таком случае окажется только личный опыт, передает Радио Sputnik.