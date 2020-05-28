Почти четверть россиян считают, что эпидемии коронавируса не существует и ее выдумали «заинтересованные лица»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

23,2% россиян считают эпидемию выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% — что опасность коронавируса значительно преувеличена, приводит РБК данные опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.

Почти все эти люди считают, что в режиме самоизоляции не было нужд, а половина из них по-прежнему выходят на прогулки и общаются с родственниками и знакомыми. При этом даже те, кто верит в пандемию коронавируса и соблюдает режим карантина – 10% уверены, что жесткие меры самоизоляции вводить не имело смысла, и они принесли больше вреда, чем пользы.

Пик эпидемии еще не пройден, полагают 25,6% россиян. При этом верят в то, что коронавирус понемногу идет на спад, и пик уже преодолен, только 16,3%, утверждают данные Высшей школы экономики.