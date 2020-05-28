В Молдавии число случаев заражения коронавирусом превысило 7,7 тысячи

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28 мая 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Больница. Фото: pixabay.com

В Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 188. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Таким образом, общее число людей в регионе, у которых диагностирован COVID-19, достигло 7725 человек. С начала пандемии 4123 пациента были вылечены, а 282 скончались из-за коронавирусной инфекции.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Также республика приостановила авиасообщение со всеми странами.

Ранее сообщалось: руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рассчитывает на появление вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до начала второй волны заболеваемости.