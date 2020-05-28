В Белгороде скончался травматолог, заразившийся коронавирусом от пациента

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28 мая 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Белгороде врач-травматолог областной клинической больницы скончался, заболев коронавирусом после контакта с пациентом. Об этом сообщило правительство региона.

Известно, что он стал 17-м умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в регионе.

На данный момент в области чуть больше двух тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 718 пациентов.

Ранее сообщалось: за последние сутки в Ставропольском крае скончался один человек, заболевший коронавирусом. Таким образом, число погибших от коронавируса нового типа в регионе выросло до 43 человек.