Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Белгороде скончался травматолог, заразившийся коронавирусом от пациента

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Белгороде скончался травматолог, заразившийся коронавирусом от пациента
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Белгороде врач-травматолог областной клинической больницы скончался, заболев коронавирусом после контакта с пациентом. Об этом сообщило правительство региона.

Известно, что он стал 17-м умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в регионе.

На данный момент в области чуть больше двух тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 718 пациентов.

Ранее сообщалось: за последние сутки в Ставропольском крае скончался один человек, заболевший коронавирусом. Таким образом, число погибших от коронавируса нового типа в регионе выросло до 43 человек.

ЕЧ

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью