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Проценко прокомментировал меры, принимаемые для борьбы с COVID-19

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Проценко прокомментировал меры, принимаемые для борьбы с COVID-19
Денис Проценко. Фото: соцсети

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Проценко напомнил, что в Москве начали заблаговременно готовиться к эпидемии, что позволило добиться снижения количества летальных случаев. Врач добавил, что все умершие с диагностированным COVID-19 проходят обязательное патологоанатомическое исследование, позволяющее определить точную причину смерти человека. По его словам, полученная информация позволила переосмыслить многие проблемы, связанные с коронавирусом.

«Это привело к потрясающим результатам, к уменьшению частоты фатальных тромбозов и тромбоэмболии легочных артерий, которые являлись причиной смерти пациентов с коронавирусом», - заявил главврач.

АБ

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