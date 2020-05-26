Денис Проценко показал фото 94-летнего пациента больницы в Коммунарке, который был на ИВЛ 28 дней

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26 мая 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Инфографика, фото со страницыFacebook Дениса Проценко

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о пациенте госпиталя, которому 94 года, и он 28 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

После курса лечения мужчина дышит самостоятельно. Проценко опубликовал фото мужчины в палате госпиталя. "Фото опубликовано с разрешения", - подчеркнул доктор.

Главврач Коммунарки разместил фото пожилого пациента и написал пост в соцсети Facebook: "Очень важная для нас фотография! Фотография, которую попросил сделать сам пациент 94 лет. Более 40 дней интенсивной терапии, 28 дней ИВЛ. Сегодня на самостоятельном дыхании передали его на следующий этап реабилитации".

По данным главврача, в его находятся более 200 пациентов, у 169 из них подтверждена коронавирусная инфекция. На лечение в госпиталь за минувшие сутки поступили семь человек.

"Жизнеутверждающий график. Спасибо Вам и Вашему коллективу", - пишут подписчики.