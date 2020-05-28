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В Минздраве рассказали, при каком условии на коронавирус должны тестировать новорожденных

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минздраве рассказали, при каком условии на коронавирус должны тестировать новорожденных
Младенец. Фото: pixabay.com

Стало известно условие для тестирования новорожденных на коронавирус нового типа. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

До этого со ссылкой на методические рекомендации министерства по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19 утверждали, что тестировать на коронавирусную инфекцию нужно всех новорожденных.

Теперь же специалисты уточняют: обязательному исследованию на вирус подлежат только новорожденные, родившиеся от матерей с подтвержденной инфекцией.

Ранее сообщалось: в Кировской области по данным регионального оперативного штаба, количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 93 человека – это самый большой прирост за время пандемии.

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