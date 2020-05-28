В Кировской области за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 93 человека – это самый большой прирост за время пандемии.
Кроме этого, за последние сутки умерли два жителя Кирова – 62-х и 65 лет. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 13. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1582.
Также сообщается, что в тяжелом состоянии находятся 16 человек. 12 находятся в реанимации, семь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее власти Кировской области продлили режим ограничений в регионе до 3 июня.