В Кировской области за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом

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28 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodkirov.ru

Лаборатория инфекционного госпиталя. Фото: официальный сайт РА

По данным регионального оперативного штаба, количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 93 человека – это самый большой прирост за время пандемии.

Кроме этого, за последние сутки умерли два жителя Кирова – 62-х и 65 лет. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 13. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1582.

Также сообщается, что в тяжелом состоянии находятся 16 человек. 12 находятся в реанимации, семь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее власти Кировской области продлили режим ограничений в регионе до 3 июня.