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Власти Свердловской планируют снять запрет на продажу алкоголя вечером

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ekb-on-air.ru

Власти Свердловской планируют снять запрет на продажу алкоголя вечером
Спиртное. Фото: Pixabay

Власти Свердловской области снимут запрет на  продажу алкоголя вечером. Ранее в регионе из-за коронавируса был введён запрет на продажу алкоголя с 19 до 10 часов.

После снятия ограничений веденный запрет на продажу алкогольной продукции не будет принят в качестве закона.

Некоторое время назад депутаты Заксобрания области предлагали рассмотреть закон об ограничении торговли спиртным. Однако затем было решено предоставить губернатору региона возможность самостоятельно вводить дополнительные ограничения. После карантина спиртное можно будет легально приобрести до 23:00.

Ранее сообщалось, что каждый шестой житель Свердловской области игнорирует режим самоизоляции.

ДВа

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