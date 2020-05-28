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Чиновник рассказал, когда в Москве могут открыть парикмахерские

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Чиновник рассказал, когда в Москве могут открыть парикмахерские
Парикмахерская. Фото: pixabay.com

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что для открытия парикмахерских и салонов красоты в Москве жители города должны соблюдать определенные условия.

Чиновник подчеркнул, что во время посещения парикмахерских люди долго контактируют друг с другом, что в настоящее время может быть не безопасным.

«Если мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг», - сообщил Немерюк. Он добавил, что власти продолжают контролировать динамику распространения COVID-19 в Москве.

АБ

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