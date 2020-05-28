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Почти четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Почти четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Люди на улице. Фото: Pixabay

По данным опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ), 23,2% россиян считают, что никакой эпидемии на самом деле нет.

По их мнению, сообщения о пандемии – «это выдумка неких заинтересованных лиц.

Наибольшее число тех, кто считает эпидемию коронавируса выдумкой, живет в Южном Федеральном округе (41,1%). Этот макрорегион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода либо он значительно снизился, – 52,1%. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов либо полностью его лишились, – в соседнем Северо-Кавказском ФО (53,8%).

Авторы исследования отмечают, что поведение тех, кто не верит в эпидемию, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.

Например, из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и 74% убеждены, что в режиме всеобщей самоизоляции не было необходимости.

Ранее сообщалось, что Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от COVID-19.

ДВа

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