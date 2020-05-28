Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

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28 мая 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону Соединенных Штатов и любого другого противника Москвы. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал отечественный военный эксперт Александр Михайлов.

Ставший собеседником «Известий» специалист отметил, что «Посейдон» представляет собой оружие «Судного дня». Ядерный заряд, который способен нести данный аппарат, в случае применения против США нанесет непоправимый ущерб одному из побережий североамериканского государства, заявил Михайлов.

Ранее эксперт Михаил Александров назвал возможное направление ядерного удара России по Штатам в случае начала военного конфликта.