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Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России
Подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону Соединенных Штатов и любого другого противника Москвы. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал отечественный военный эксперт Александр Михайлов.

Ставший собеседником «Известий» специалист отметил, что «Посейдон» представляет собой оружие «Судного дня». Ядерный заряд, который способен нести данный аппарат, в случае применения против США нанесет непоправимый ущерб одному из побережий североамериканского государства, заявил Михайлов.

Ранее эксперт Михаил Александров назвал возможное направление ядерного удара России по Штатам в случае начала военного конфликта.

ДЦ

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

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