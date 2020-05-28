Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Арктический регион будет играть важную роль в случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Михаил Александров, отечественный военный эксперт.

Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, назвал Арктику направлением, через которое будет нанесен стратегический ядерный удар России по Штатам, если вспыхнет война. Данную атаку можно осуществить при помощи баллистических ракет и вооружения, которым оснащены подлодки и авиация, отметил Александров.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском парламенте заявили о планах Вашингтона подготовить Белоруссию к конфликту с Москвой.