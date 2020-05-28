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В Севастополе снимут ряд ограничений по коронавирусу

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Севастополе снимут ряд ограничений по коронавирусу
Севастополь, pixabay.com

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 1 июня в городе будут ослаблены ограничения, которые ранее были введены с целью недопущения распространения коронавируса нового типа.

Развожаев уточнил, что ряд ограничений снимается с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Жителям Севастополя позволят посещать набережные, парки, площади и скверы. Их, однако, по-прежнему будут просить соблюдать социальную дистанцию. Будет возобновлена перевозка пассажиров на прогулочных, маломерных и иных судах.

Фитнес-центры и прочие спортивные учреждения откроются, но работать будут лишь при условии соблюдения записи и масочного режима. Возобновят деятельность автошколы. Объектам общепита позволят работать на летних открытых площадках. Кроме того, будет разрешено проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с участием до 10 человек.

ЕТ

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