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В поездах РЖД перестали продавать билеты с учетом дистанции при рассадке пассажиров

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В поездах РЖД перестали продавать билеты с учетом дистанции при рассадке пассажиров
фото: поезд, pixabay.com

РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в четверг, 28 мая.

«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», - пояснили в организации.

Ранее АН опубликовали требования Минтранса для всех видов общественного транспорта на фоне снятия ограничений, а также для пассажиров.

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