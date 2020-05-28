В поездах РЖД перестали продавать билеты с учетом дистанции при рассадке пассажиров

РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в четверг, 28 мая.
«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», - пояснили в организации.
Ранее АН опубликовали требования Минтранса для всех видов общественного транспорта на фоне снятия ограничений, а также для пассажиров.