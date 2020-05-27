Минтранс дал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений

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27 мая 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: метро в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Министерство транспорта РФ составило рекомендации для пассажиров метро, самолетов, поездов, автобусов и водного транспорта по мере выхода из ограничений, введенных из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Они выделили три этапа: режим распространения инфекции, режим стабилизации и штатный режим.

В ведомстве говорится, что на первых двух этапах пассажиры любого транспортного средства обязаны носить маски и перчатки. Однако на самолете из будут менять бортпроводники каждые три часа.

На вокзалах, водном транспорте и аэропортах пассажирам будут мерить температуру, а также контролировать соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в поезде и «на воде» температуру будут проверять дважды в сутки во время пути, а при подозрении инфекции изолировать в специальное помещение. В самолете человек обязан при входе в салон обработать руки в перчатках антисептиком, а верхнюю одежду убрать на полку.

«Питание будут выдавать либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо разогревать на борту. Еда и напитки, которые пассажиры приносят с собой, также должны быть в герметичной упаковке», - говорится в сообщении.

На втором и третьем этапе температуру будут мерить один раз в сутки во время пути, но соблюдение дистанции останется.

«Вне зависимости от вида транспорта в течение всех трех этапов снятия ограничительных мер рекомендуется регулярная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, контроль собственных респираторных симптомов …, а также минимизация операций за наличный расчет», - уточнили в ведомстве.