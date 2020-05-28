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28 мая 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Москве на 15 суток арестовали журналиста Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции". Суд признал его виновным по статье повторное нарушение законодательства о митингах, хотя сам Азар сообщил, что его не повезли в суд для рассмотрения дела, и вот уже два дня он находится в ИВС.

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Напомним, создателя паблика Владимира Воронцова арестовали на 2 месяца по обвинению в том, что он обнародовал сведения личного характера сотрудницы полиции, которую в узких кругах называют «подполковник Страпонесса» в социальных сетях.

А одного из администраторов Игоря Худякова подозревают в распространении порнографии. А точнее — снимков ню полицейского, который сильно увлекался БДСМ. Кроме того, силовики, которые во чтобы то ни стало хотят посалить Воронцова, объявили, что ищут других пострадавших от паблика «Омбудсмен полиции».