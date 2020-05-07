«Пилят дверь болгаркой», за какие «грехи» к автору проекта «Омбудсмен полиции» вновь вломились силовики?

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7 мая 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

К автору проекта "Омбудсмен полиции" вновь вломились силовики, за последний месяц это уже второй раз, когда на квартире Владимира Воронцова полиция проводит обыск. На сей раз его подозревают в вымогательстве.

«Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», — сообщил глава пресс-службы столичного главка Владимир Васенин. По его словам, подозреваемый требовал 300 тысяч рублей.

Ну а теперь подробности и они настолько увлекательные, что благодаря требованиям Роскомнадзора приходится внимательно подбирать слова для описания ситуации. Дело было аж в 2017 году. По данным следствия, Владимир Воронцов якобы позвонил одному из сотрудников полиции и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить в группу его личные фото. Тот отказался и дискредитирующие снимки появились в соцсети.

Речь может идти о подполковнике Вере Ивановой, получившей прозвище «подполковник Страпонесса». На Воронцова тогда завели дело о нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как он выложил ее снимки с игрушками из секс-шопа. Но оно было закрыто, поскольку изначально снимки появились в другом паблике, а Воронцов их только перепечатал.

Почему столь старое и закрытое дело всплыло вновь и кому Воронцов сейчас перешел дорогу, что за него так рьяно взялись силовики, – не понятно. 14 апреля к нему уже, дипломатично говоря, "приходили" с обыском в рамках уголовного дела о фейках про коронавируса.