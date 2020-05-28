Володин заявил, что самозанятые получат такую же поддержку, как и субъекты малого и среднего бизнеса

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28 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Самозанятые граждане будут получать такую же поддержку, как и субъектами малого и среднего бизнеса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых.

«Речь идет, в том числе о финансовой и имущественной поддержке. Это аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным», – пояснил спикер Госдумы.

Он также отметил, что в условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых.

«Такие меры особенно важны в связи с тем, что с 1 июля 2020 года режим самозанятых распространен на всю страну», – добавил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о возможности для студентов преподавать в школах.