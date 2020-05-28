Володин заявил, что самозанятые получат такую же поддержку, как и субъекты малого и среднего бизнеса

Самозанятые граждане будут получать такую же поддержку, как и субъектами малого и среднего бизнеса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых.
«Речь идет, в том числе о финансовой и имущественной поддержке. Это аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным», – пояснил спикер Госдумы.
Он также отметил, что в условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых.
«Такие меры особенно важны в связи с тем, что с 1 июля 2020 года режим самозанятых распространен на всю страну», – добавил Володин.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о возможности для студентов преподавать в школах.