Госдума рассмотрит законопроект о возможности для студентов преподавать в школах

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26 мая 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

На пленарном заседании Госдумы 27 мая планируется рассмотреть во втором чтении поправки в закон, которые позволят старшекурсникам в первую очередь педагогических вузов заниматься преподавательской деятельностью в школах.

Согласно законопроекту, если студент отучился в педагогическом вузе три года, успешно сдал экзамены, и у него есть желание, такая возможность у студентов-старшекурсников появится.

Кроме этого, законопроектом предлагается наделить студентов других профильных вузов возможностью после второго курса вести кружки или факультативы дополнительного образования в школах.

«Если депутаты сойдутся во мнении, что законопроект можно поддержать и в третьем чтении, это также не исключено», – пояснил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что существует проблема нехватки учителей, особенно в сельской местности, в небольших городках. Речь идет об учителях иностранных языков, преподавателях по программированию, информатике и по ряду других специальностей.

Ранее в Госдуме предложили вариант проведения выпускных в школах.