Прием заявок на соискание премии Николая Островского стартует 1 июня

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28 мая 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского будет осуществляться с 1 июня по 1 сентября 2020 года. Об этом в четверг 28 мая сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице начинается заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на нее могут претендовать москвичи с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто оказывает поддержку людям с инвалидностью.

«Заявочная кампания пройдет с 1 июня по 1 сентября включительно. Подача заявок на участие в конкурсе 2020 года осуществляется в электронном виде на сайте», - уточнили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Как отмечается, если отправить заявку в электронном виде невозможно, то после отмены ограничительных мер в Москве можно лично подать ее по адресу: ул. Тверская, д. 14. Заявки будут приниматься каждый понедельник с 10:00 до 15:00.

Премии мэра Москвы имени Николая Островского присуждают лицам с ограниченными возможностями здоровья за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве.

В 2020 году премии будут вручать в третий раз. Подать заявку на участие могут горожане, достигшие возраста 18 лет и имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Москве. В первых шести номинациях могут участвовать только заявители с ограниченными возможностями здоровья.

Победителей определяет конкурсная комиссия по присуждению премий, состоящая из деятелей культуры и искусства, участников общественных организаций по защите прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. Результаты конкурса объявят накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тысяч рублей.