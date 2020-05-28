В Роспотребнадзоре рассказали о порядке организации сеансов в кинотеатрах

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

кинотеатр, pixabay.com

Роспотребнадзор уточнил порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса нового типа в кинотеатрах. Стало известно, как будут организованы сеансы.

В рекомендациях уточняется, что время начала киносеансов в залах кинотеатра должно быть установлено с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут для тех кинотеатров, где кинозалов семь и более. Зрителям рекомендовано приобретать билеты бесконтактным способом.

Предлагается начинать допуск зрителей в зал за 15 минут до начала фильма, чтобы не возникало скопление людей. Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять от 30 минут и более с целью проведения проветривания и уборки кинозала с использованием дезинфицирующих средств.