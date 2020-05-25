Организаторы решили не переносить Венецианский кинофестиваль

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25 мая 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NME

Джули Эндрюс на 76-м Венецианском кинофестивале, Piergiorgio Pirrone/Lapresse

Организаторы приняли решение не переносить Венецианский кинофестиваль в связи с пандемией коронавируса нового типа. Мероприятие, как и планировалось, состоится в начале осени текущего года.

Предполагается, что 77-ой фестиваль в Венеции, запланированный на период со 2 по 12 сентября, станет первым мировым масштабным событием киноиндустрии после карантина из-за COVID-19 .

Губернатор провинции Тревизо области Венеция Лука Дзайя уже подтвердил, что данное мероприятие пройдет в полном соответствии с графиком. Предполагается, что в 2020 году на фестивале будет меньше картин, чем обычно, поскольку работу над многими фильмами из-за пандемии пришлось приостановить. Программа будет обнародована в июле.