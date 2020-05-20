Церемония вручения премии «Оскар» в феврале следующего года может не состояться

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20 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

"Оскар", pixabay.com

Церемония вручения престижной кинопремии "Оскар", запланированная на февраль следующего года, может не состояться. Вариант переноса мероприятия в настоящий момент прорабатывают организаторы.

Один из источников, близкий к руководству киноакадемии, сообщил, что 93-я церемония вручения премии "Оскар", вероятнее всего, будет отложена, передает ФБА "Экономика сегодня".

Подчеркивается, что никаких официальных заявлений о переносе мероприятия еще не было, но такой вариант рассматривается.

В конце апреля стало известно, что на фоне пандемии COVID-19 и проблем с кинопрокатом оргкомитет премии принял решение внести некоторые коррективы в правила отбора участников следующего конкурса.