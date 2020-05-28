В Волгоградской области отмечен взрывной рост числа заразившихся коронавирусом

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28 мая 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Минздрав РА

В Волгограде и Волгоградской области вновь отмечен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

За минувший день подтвержден диагноз у 111 человек, а общее число заразившихся приближается к 2,5 тысячам. В общей сложности на 27 мая в волгоградском регионе выявлено 2470 больных с коронавирусом.

В областном информационном центре сообщили, что за сутки из больниц выписаны 48 человек. Новых официально подтвержденных летальных случаев не было. По Волгограду и Волгоградской области их продолжает оставаться 16.

Сотрудников и пациентов дома престарелых в Урюпинске проверяют на коронавирусную инфекцию.