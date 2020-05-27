Сотрудников и пациентов дома престарелых в Урюпинске проверяют на коронавирусную инфекцию

В Волгоградской области госпитализировали сотрудников и пациентов Урюпинского психоневрологического интерната, где лежат около 200 пациентов и работает 72 человека.
В Урюпинской ЦРБ подтвердили факт массовой госпитализации из интерната, отметив, что в больницу «действительно поступили пациенты из дома престарелых». Точное число заболевших не сообщается, поскольку проводятся соответствующие исследования.
В областном Минздраве пояснили, что о ситуации в доме престарелых в Урюпинске будет объявлено позже, на ежедневном брифинге, который транслируется в режиме онлайн.
В самом учреждении, которые находится на карантине с момента вода ограничительных мер и режима повышенной готовности, говорят, что в ЦРБ забрали около 20 человек.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области не осталось чистых от коронавируса районов.